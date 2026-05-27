5 شروط لاستبدال الحجز بالمشروعات السكنية المطروحة في أبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه يشترط للاستفادة من خاصية استبدال الحجز بالمشروعات السكنية المطروحة أن يكون لدى المتعامل طلب فعال ضمن خدمة إبداء الاهتمام، وأن يكون قد أتم اختيار المشروع.

وحددت خمسة شروط لإتمام عملية استبدال الحجز بالمشروعات السكنية وهي: أن يكون الاستبدال بفئة المشروع نفسها، أو بما تسمح به الملاءة المالية والوضع الاجتماعي للمستفيد، كما يجب الاستبدال قبل حجز الوحدة السكنية على الخارطة سواء للمشروعات الحكومية أو لمشروعات الشراكة، ويجوز استبدال الحجز من مشروع إلى مشروع آخر بغض النظر عن المنطقة (أبوظبي - العين)، وأن يكون طلب الطرف الآخر قائماً وغير ملغى أو مرفوض عند تقديم طلب استبدال الحجز.

وأعلنت عن إطلاق خاصية جديدة تتيح استبدال حجز بالمشروعات السكنية المطروحة ضمن خدمة «إبداء الاهتمام».

وتستهدف الخاصية المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروعات السكنية، ويرغبون في استبدال اهتمامهم بمشروع سكني آخر أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم الأسرية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتمكينهم من اتخاذ قرارات سكنية أكثر توافقاً مع احتياجاتهم.

وأكدت الهيئة أن طلبات الاستبدال تخضع للضوابط التالية: لا يجوز تقديم أكثر من طلب استبدال الحجز في الوقت نفسه، وفي حال وجود طلب استبدال حجز نشط يتم تعليق أي تعديل على طلب إبداء الاهتمام إلى حين البت فيه.

وبينت الهيئة عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي آلية تقديم طلب استبدال الحجز في المشروعات السكنية، ضمن خدمة إبداء الاهتمام، وذلك عبر منصة الاستبدال، حيث يمكن اختيار ما يصل إلى ثلاثة مشروعات لاستبدال المشروع الحالي بها، ويتم نشر الطلب على المنصة، وإعلام المستفيد في حال أبدى مستفيد آخر اهتمامه بالاستبدال معه، ويمكن استعراض الطلبات المستلمة وقبول أحدها، حيث يتم إعلام صاحب الطلب بموافقة الطرف الآخر، ويتم مراجعة الطلب من قبل الهيئة وإعلام الطرفين وقت صدور الموافقة على الاستبدال.

وتوفر الهيئة من خلال خاصية الاستبدال خيارين يشملان الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين في ما بينهم، إضافة إلى إمكانية الاستبدال من خلال نشر الحجز عبر المنصة، بما يتيح للمستفيدين فرصاً أوسع للعثور على خيارات مناسبة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في استبدال المشروع الذي تم إبداء الاهتمام به، الاستفادة من الخاصية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، كما يمكنهم الاطلاع على آلية التقديم من خلال القنوات الرسمية للهيئة، مؤكدة استمرارها في تطوير خدماتها بما يدعم استقرار الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.