«دبي الإسلامي» يتبرع بـ 5 ملايين درهم لصندوق الفرج

أعلن صندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، تلقيه تبرعاً بقيمة خمسة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمبادرة «فرجت» المجتمعية، وتزامناً مع عيد الأضحى المبارك، ما أسهم في الإفراج عن 74 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، خليل داود بدران، إن الصندوق يواصل جهوده الإنسانية في مساندة المعسرين مالياً، بفضل الدعم المتواصل من الشركاء والمتبرعين، مثمناً مبادرة بنك دبي الإسلامي.

من جانبه، ذكر بنك دبي الإسلامي أن دعمه صندوق الفرج يأتي انطلاقاً من التزامه مسؤوليته المجتمعية، وحرصه على الإسهام في المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع.