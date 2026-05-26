رئيس الدولة يبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ونقل النائب الأول لرئيس الوزراء إلى سموه تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته للعلاقات الإماراتية - الروسية مزيداً من الازدهار، كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين معرباً عن تمنياته لبلده وشعبه دوام النماء والتطور.

وبحث سموه مع دينيس مانتوروف خلال اللقاء، مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية ومواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين