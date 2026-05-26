مواقيت صلاة عيد الأضحى في مساجد الدولة غداً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مواقيت صلاة عيد الأضحى، يوم غد، في جميع مساجد الدولة.

وجاءت المواقيت كالآتي:

إمارة أبوظبي: 5:51

إمارة دبي: 5:45

إمارة الشارقة: 5:45

إمارة عجمان: 5:45

إمارة أم القيوين: 5:44

إمارة رأس الخيمة: 5:43

إمارة الفجيرة: 5:43

مدينة العين: 5:45

منطقة الظفرة: 5:56

المنطقة الشرقية ـ الشارقة: 5:42

مع مراعاة فروقات التوقيت طبقا للتقويم الرسمي المعتمد