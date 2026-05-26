مواقيت صلاة عيد الأضحى في مساجد الدولة غداً
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مواقيت صلاة عيد الأضحى، يوم غد، في جميع مساجد الدولة.
وجاءت المواقيت كالآتي:
إمارة أبوظبي: 5:51
إمارة دبي: 5:45
إمارة الشارقة: 5:45
إمارة عجمان: 5:45
إمارة أم القيوين: 5:44
إمارة رأس الخيمة: 5:43
إمارة الفجيرة: 5:43
مدينة العين: 5:45
منطقة الظفرة: 5:56
المنطقة الشرقية ـ الشارقة: 5:42
مع مراعاة فروقات التوقيت طبقا للتقويم الرسمي المعتمد
