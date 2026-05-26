حمدان بن محمد: يوم عرفة.. يومٌ تتوحّد فيه قلوب المؤمنين على صعيد واحد

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في يوم عرفة، تتجلّى أعظم معاني الرحمة والعطاء الرباني... يومٌ تتوحّد فيه قلوب المؤمنين على صعيدٍ واحد، تدعو الكريم الغفور الرحيم...".

وتابع سموه قائلا: "تقبّل الله من حجاج بيته العتيق حجّهم، ومِنّا ومنكم صالح الأعمال".