"الشؤون الإسلامية والعمل الخيري": 05:45 صباحاً موعد صلاة عيد الأضحى في مساجد دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اكتمال جاهزيتها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في 937 مسجداً بمختلف مناطق الإمارة، وذلك في تمام الساعة 5:45 صباح يوم الأربعاء الموافق لـ27 مايو 2026، ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير أجواء إيمانية آمنة ومهيأة لاستقبال جموع المصلين وتمكينهم من أداء الشعيرة بكل يسر وطمأنينة. كما تشهد شعائر العيد مشاركة منتسبي مبادرة «مؤذن الفريج» في رفع الأذان والتكبيرات، في مشهد يعكس روح المشاركة المجتمعية وإحياء الشعائر الإسلامية.

وأوضحت الدائرة أن رفع تكبيرات العيد لمنتسبي مؤذن الفريج سيكون متاحاً في مختلف مساجد الإمارة، في مشهد إيماني يعكس روح المناسبة ويعزز أجواء البهجة في المجتمع، وذلك استمراراً لجهودها في تعزيز ارتباط الأبناء بالشعائر الدينية وترسيخ الهوية الإماراتية والقيم الإسلامية الأصيلة.

كما حثّت الدائرة أولياء الأمور على تشجيع الأبناء على حضور صلاة العيد والمشاركة في إحياء شعيرة التكبيرات، لما لذلك من أثر في غرس القيم الدينية وتعزيز ارتباط النشء بالمناسبات الإسلامية وأجوائها الإيمانية والمجتمعية.

وأكدت الدائرة حرصها على رفع كفاءة المرافق والخدمات المساندة، وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية والسلامة العامة، بما يعكس الصورة الحضارية لدبي في تنظيم المناسبات الدينية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، كما دعت أفراد المجتمع إلى التوجه المبكر إلى مواقع الصلاة المعتمدة، وذلك حسب قائمة المساجد المحدثة على مواقع الدائرة الرئيسة، والتعاون مع الجهات المنظمة بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية لتحقيق انسيابية الدخول والخروج.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، رفع أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد أن عيد الأضحى المبارك يجسد قيم الطاعة والتراحم والتكافل، ويعكس ما يتمتع به مجتمع الإمارات من تلاحم ووحدة وصف، مشيراً إلى أن جاهزية مساجد العيد تأتي امتداداً لنهج الدائرة في العناية ببيوت الله وتعظيم شعائر الدين، وتمكين أفراد المجتمع من أداء عباداتهم في بيئة تتسم بالسكينة والتنظيم وجودة الخدمات.