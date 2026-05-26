مكتوم بن محمد: في يوم عرفة.. تتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تتجلّى في يوم عرفة، أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوبٍ ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية".
وتابع سموه قائلا: "نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها، وأن يعمّ السلام والخير على العالم أجمع".
