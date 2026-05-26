«عيدنا صدق وتضحية».. عنوان خطبة عيد الأضحى المبارك غداً في جميع مساجد الدولة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن عنوان خطبة عيد الأضحى المبارك غداً سيكون «عيدنا صدق وتضحية»، في جميع مساجد الدولة.

وأضافت الهيئة أن الخطبة تسلط الضوء على القيم الإيمانية والإنسانية المستلهمة من شعيرة الأضحى، وفي مقدمتها الصدق مع الله، والتضحية والإيثار، وترسيخ معاني التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، داعيةً إلى اغتنام أيام العيد في صلة الأرحام ونشر المحبة والتسامح.