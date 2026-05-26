قرقاش: الإمارات قامت على أسس راسخة وقادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الحروب قد تفرض تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز، قائلا إن القيادة الواعية والمؤسسات القوية والاقتصاد المتطور والتنافسي والقيم الأصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة.

وقال في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "قد تفرض الحروب تحديات ظرفية، لكن الإمارات قامت على أسس راسخة تجعلها أكثر قدرة على التماسك والتجاوز.. قيادة واعية ومؤسسات قوية واقتصاد متطور وتنافسي وقيم أصيلة تقوم على التضامن والتسامح والعدالة".

وأضاف الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نجاح الإمارات لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية راسخة وعمل مخلص ومتواصل عبر السنوات.. الإمارات قادرة على تجاوز التحديات بثقة وثبات".