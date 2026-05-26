ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية بـ 1.54 مليار درهم للمواطنين في الإمارة

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1074 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، يستفيد منها 929 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، بقيمة 123 مليون درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية، وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تُلبي احتياجات المواطنين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية التي تضع شؤون المواطن في مقدمة الأولويات لتحقيق الاستقرار المجتمعي».

من جهته، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، إن «حزمة المنافع السكنية الجديدة تُجسِّد اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأسر المواطنة، وحرصها المتواصل على دعم المواطن والأسرة الإماراتية، وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، ويؤكِّد دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر».