رئيس الدولة وسلطان عُمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الأضحى المبارك

تبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، أمس، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيَين المولى، عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة، وينعم على شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار.

كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.