الإمارات و7 دول تدين أفعال الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير بحق المشاركين في «أسطول غزة»

أدان وزراء خارجية كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة، أثناء الاحتجاز الإسرائيلي لهم.

وأكد الوزراء أن الإذلال العلني المتعمّد، الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين، يُشكّل اعتداء مشيناً على الكرامة الإنسانية، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما استنكر الوزراء وأدانوا، بأشد العبارات، أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ومنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها، كما شدد الوزراء على ضرورة حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة جميع المحتجزين، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.