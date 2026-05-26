هيئة تنمية المجتمع في دبي تصرف «العيدية» لـ 11.7 ألف مستفيد

نفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة لتوزيع «العيدية» بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أكثر من 11 ألفاً و700 مستفيد من الفئات المسجلة لديها، في خطوة تجسد القيم الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالمناسبة، وتعزز منظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر والفئات المستحقة.

وجاء تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، شملت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، وتعاونية الاتحاد، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومجموعة خليفة جمعة النابودة، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية بما يعكس تكامل الجهود المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي في إمارة دبي.

وأكدت مدير عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد، أن العمل المجتمعي المستدام يقوم على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ التلاحم المجتمعي.

وقالت: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والاجتماعي، من خلال مبادرات نوعية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها التنموية، انسجاماً مع مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33) الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتلاحماً، وتعزيز منظومة الحماية والتمكين الاجتماعي المستدام لكل فئات المجتمع».

وشملت المبادرة الأسر والأفراد المستفيدين من المنافع المالية المسجلين لدى الهيئة، إلى جانب فئات أخرى ذات أولوية، من بينهم القُصّر والصيادون، ضمن منظومة مجتمعية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمبادرة 27.7 مليون درهم، شملت مخصصات الدعم المقدمة للمستفيدين من المنافع المالية الاجتماعية وفئة القُصّر، في إطار شراكات مجتمعية تعكس التعاون بين الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي، وتسهم في تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الموجهة لدعم الأسر والفئات المستحقة، كما شملت المبادرة دعم الصيادين من خلال بطاقات مسبقة الدفع مقدمة من تعاونية الاتحاد، إلى جانب تنظيم الهيئة جلسة تصميم تشاركي هدفت إلى الاطمئنان على أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم، بما يعزز استدامة الدعم الموجه لهذه الفئة، ويراعي متطلباتها الاجتماعية والمعيشية.وتضمنت المبادرات مساهمة بقيمة خمسة ملايين درهم مقدمة من جمعية بيت الخير بالتعاون مع منصة «جود» دعماً لصندوق التنمية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والعطاء وتعزيز أثر الشراكات المجتمعية المستدامة في دعم الأسر والفئات المستحقة.

كما نفذت الهيئة مبادرة إنسانية لتوزيع 250 سلة فواكه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام التابع لبلدية دبي، ضمن جهود تعزز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المستدام.

وشملت المبادرة 65 مستفيداً من مبادرة «وليف»، إلى جانب 185 مستفيداً من مجالس كبار المواطنين في منطقة البرشاء، حيث تم إيصال السلال إلى منازل المستفيدين.

وتؤكد المبادرات التزام الهيئة بمواصلة تطوير العمل المجتمعي وتعزيز أثر الشراكات الإنسانية المستدامة، بما يسهم في دعم الأسر والفئات المستحقة وترسيخ قيم العطاء والتكافل، ويعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً عالمياً في التنمية الاجتماعية والرفاه المجتمعي.