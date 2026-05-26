شرطة دبي تُحذّر من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين

حذر مدير إدارة الظواهر الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد علي سالم الشامسي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين الذين يستغلون الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.

وقال إن شرطة دبي ترصد دوماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها، وصولاً إلى ضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء.

وأوضح أن الهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحمايته من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.

ولفت إلى أن المتسولين يحاولون استغلال أجواء الرحمة والمودة التي تسود خلال الأعياد والمناسبات الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، محذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ أشكالا عدة، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث ضبطت حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.

وأضاف أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يُعدّ مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.

وأكد أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.

كما حذّر العميد علي سالم من التعامل مع القصابين المتجولين، مبيناً أن ممارساتهم تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية، ويقدمون خدماتهم في مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.