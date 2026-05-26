«إقامة دبي» تُعلن مواقيت العمل خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي (إقامة دبي)، مواقيت العمل الرسمية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت أن مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي (مبنى 3 - صالة القادمين) سيواصل تقديم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما يستقبل مركزا المنارة والطوار المتعاملين حتى يوم الجمعة، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بينما يستمر مركز العوير - خدمات الجمهور، في استقبال المتعاملين من السابعة صباحاً حتى الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع.

ودعت الإدارة المتعاملين إلى استخدام قنواتها الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة.