باعة

شكا قراء انتشار الباعة المتجولين قرب المناطق الصناعية والتجارية وعند الإشارات الضوئية، حيث يقوم بعض الأشخاص ببيع عبوات المياه ومواد غذائية مختلفة، من دون التأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة، ما يثير مخاوف المستهلكين بشأن جودة هذه المنتجات وسلامتها.

دراجات

انتشرت في بعض إمارات الدولة قيادة الدراجات النارية رباعية الدفع، بين فئة المراهقين في المناطق الخارجية، من دون التقيد باشتراطات السلامة العامة أو الالتزام بالقيادة الآمنة، إذ يجوب بعضهم الطرقات والكثبان الرملية بتهور ورعونة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات بليغة، ويرى قراء أن من أسباب هذه الظاهرة عدم إلزام بعض الأهالي أبناءهم بشروط السلامة، إضافة إلى السماح لمن هم دون السن القانونية بقيادة هذه الدراجات، مقترحين وضع حلول وإجراءات تحد من هذه السلوكيات، حفاظاً على الأرواح.

زينة

أثنى عدد من سكان الدولة على جهود الجهات المعنية في تزيين الطرقات العامة بزينة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن هذه المبادرات تضفي أجواءً مبهجة وتعكس روح هذه المناسبة الدينية، وتسهم في نشر الفرح بين أفراد المجتمع وتعزيز المظاهر الاحتفالية والحضارية في مختلف المناطق.

عشوائية

قال سكان في مناطق مختلفة من الدولة إنهم لاحظوا قيام بعض الأشخاص بالزراعة العشوائية أمام مساكنهم، ما يتسبب في حجب رؤية السائقين، خصوصاً عند التقاطعات والمخارج، إذ إن امتداد الأشجار والأغصان بشكل غير منظم، قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية وإرباك قائدي المركبات، فضلاً عن إزعاج مستخدمي الطريق، مقترحين تنظيم أعمال الزراعة بما يضمن السلامة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري.