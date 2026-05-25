698 جامعاً جاهزاً لصلاة عيد الأضحى في الشارقة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة اكتمال استعداداتها لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت 698 جامعاً في مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما يهيئ الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعيرة في أجواء من الطمأنينة والخشوع.

وأكدت الدائرة استكمال جاهزية الجوامع عبر تنفيذ أعمال النظافة والصيانة الوقائية، وتجهيز الأنظمة الصوتية وتهيئة المرافق، بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وتوفير بيئة مريحة وآمنة لهم ولأسرهم خلال أداء الصلاة.

وأشارت إلى استكمال التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حركة المصلين وتوفير أعلى درجات السلامة والراحة أثناء أداء شعائر صلاة العيد.

وفي إطار حرصها على شمولية الخدمات الدينية لمختلف فئات المجتمع، خصصت الدائرة أكثر من 90 جامعاً لإلقاء خطبة العيد بلغات متعددة لغير الناطقين بالعربية، تشمل الأردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.

وبيّنت الدائرة أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة 5:45 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة 5:44 صباحاً في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة 5:45 صباحاً في منطقتي المدام ومليحة، فيما تقام في المنطقة الشرقية عند الساعة 5:42 صباحاً.

وأكدت الدائرة مواصلة تنفيذ برنامجها التوعوي والدعوي خلال العشر الأُوَل من ذي الحجة، والذي يتضمن دروساً ومحاضرات وأنشطة توعوية حول فضائل هذه الأيام المباركة، وأحكام الأضحية وشروطها، وسنن العيد وآدابه، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية لدى أفراد المجتمع.

ودعت الدائرة المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد في الجوامع، سائلةً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

كما رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الاطلاع على قائمة الجوامع وأسماء الخطباء ومواقيت الصلاة عبر الرابط التالي:

[siahr.net/eid](https://siahr.net/eid?utm_source=chatgpt.com)