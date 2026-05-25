ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد سعيد أحمد المري

قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة مفتاح النعيمي، والدة الشهيد سعيد أحمد عبيد بوكرود المري.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة جميرا في دبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.