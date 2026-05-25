حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 104 نزلاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وتحلّوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة المباركة.

من جانبه، أعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الإنسانية السامية للقيادة الرشيدة، وتشكل حافزاً حقيقياً للمفرج عنهم للعودة إلى المجتمع بروح وعزيمة إيجابية.