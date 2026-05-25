بلدية الشارقة: إنجاز الممشى المطاطي لحديقة الحزام الأخضر بطول 1.8 كيلو متر

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن إنجاز ممشى حديقة الحزام الأخضر، وإتاحته للجمهور لممارسة رياضتي المشي والجري بدءاً من اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة، والتي شملت تركيب ممشى مطاطي، وإنارة صديقة للبيئة، وزراعة محيط الممشى، بما يوفر للجمهور بيئة مثالية لممارسة الرياضة في أجواء ممتعة. ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تنفذها البلدية بالتزامن، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات، تماشياً مع النهضة العمرانية والسكانية والسياحية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأكد المهندس حسن عبد الرزاق، مدير إدارة المشاريع وصيانة المرافق، أن ممشى حديقة الحزام الأخضر تم تنفيذه بطول 1.8 كيلومتر على محيط الحديقة، وفق مواصفات عالمية معتمدة توفر أعلى مستويات السلامة والراحة لمستخدميه، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على مجموعة من المعايير الفنية أثناء التنفيذ، شملت مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات والمعايير العالمية، وتوفير المرونة الكافية لضمان سهولة الحركة، وعدم تأثر الممشى بتغير اللون نتيجة الظروف الجوية أو كثرة الاستخدام،

وأوضح المهندس حسن عبد الرزاق أن البلدية ستوفر مقاعد للجلوس وراحة الجمهور، بالإضافة إلى أعمدة إنارة صديقة للبيئة توفر رؤية واضحة لممارسي الرياضة خلال فترات الليل، وزراعته بأنواع مختلفة من النباتات التي تبعث في النفس الراحة والسعادة وتوفير بيئة ترفيهية رياضية متميزة لمرتادي الممشى، مؤكداً أن هذا يجسد حرص البلدية على التوسع في مشاريع البنية التحتية الترفيهية والرياضية، وتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار. كما يشكل الممشى إضافة نوعية للمرافق العامة في المدينة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشار المهندس حسن عبد الرزاق، مدير إدارة المشاريع وصيانة المرافق، إلى أن البلدية تعمل ضمن خططها السنوية على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ترفيهية تخدم شريحة واسعة من الجمهور، بهدف توفير مساحات تعزز الراحة والسعادة والإيجابية، وتدعم الترابط المجتمعي، وتشجع على ممارسة الرياضة بما يسهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع.