شرطة دبي توزع كسوة العيد على أطفال النزيلات في عيد الأضحى المُبارك

ضمن مبادرتها السنوية "أسعدتموني"، وزعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، كسوة العيد على أطفال النزيلات، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم مع حلول عيد الأضحى المُبارك.

وشهد هذه المبادرة، العميد صلاح بوعصيبه، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والرائد راشد ناصر، رئيس قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطفال النزيلات، بما ينسجم مع نهجها في دعم الفئات الإنسانية وترسيخ الروابط الأسرية، لاسيما خلال المناسبات والأعياد التي تحمل أبعاداً وجدانية واجتماعية خاصة.

وتُجسد مبادرة "أسعدتموني" هذا النهج الإنساني والحضاري الذي تتبناه شرطة دبي في تعاملها مع النزيلات وأسرهن، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية تُعزز الجوانب النفسية والاجتماعية، وتُرسخ قيم الرحمة والتسامح والتلاحم المجتمعي. كما تعكس المبادرة اهتمام شرطة دبي بتوفير بيئة إصلاحية داعمة تُسهم في تأهيل النزيلات وتمكينهن من العودة إلى المجتمع بصورة إيجابية ومستقرة.