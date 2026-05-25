وفد الإمارات يختتم مشاركته في منتدى الأمن العالمي «غلوبسك»

اختتم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في منتدى الأمن العالمي «غلوبسك 2026»، الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري.

واستضاف سموه، خلال وجوده في العاصمة التشيكية «براغ»، حواراً استراتيجياً مع عدد من نظرائه الأوروبيين، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأوروبا.

وشارك مسؤولون إماراتيون آخرون، من ضمنهم المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، ووزيرة دولة، لانا زكي نسيبة، ووزير دولة، سعيد بن مبارك الهاجري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، في عدد من جلسات المنتدى، كما عقدوا لقاءات ثنائية متنوعة، وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى في إطار الشراكة الإستراتيجية بين «منتدى غلوبسك» و«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية».

وشهد هذا العام انعقاد الدورة الـ21 من «منتدى غلوبسك»، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء، لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بالأمن ومرونة الأنظمة العالمية واستشراف مستقبل النظام العالمي.