رئيس الدولة وعدد من قادة الدول يبحثون التطورات الإقليمية

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقد شارك في الاتصال كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير.