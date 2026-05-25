شرطة رأس الخيمة ترفع مستوى انتشارها الميداني في مختلف المناطق خلال «العيد»

حذّرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من تداول أو استخدام الألعاب النارية، ومن السلوكيات المرورية الخطرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استكمال جاهزيتها الأمنية، ورفع مستوى انتشارها الميداني في مختلف مناطق الإمارة، لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده خلال أيام العيد.

وأكد مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد المنصوري، أن الخطة الأمنية تعتمد على تعزيز انتشار الفِرَق الشرطية التخصصية في المواقع التي تشهد كثافة وإقبالاً جماهيرياً خلال العيد، بما يضمن تحقيق الانسيابية، وسرعة الاستجابة للحالات المختلفة.

وأشار إلى أن فِرَق الشرطة ستكون حاضرة في عدد من المواقع الحيوية، وتشمل مصليات العيد، والمقاصب، والأسواق والمراكز التجارية، والمتنزهات والشواطئ، إضافة إلى المناطق التي تشهد كثافة سكانية وازدحاماً جماهيرياً، في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن والنظام العام خلال المناسبة.

وناشد الأسر بضرورة متابعة الأطفال، خصوصاً أثناء اللعب في الأماكن العامة والشواطئ، أو عند عبور الطرق، تأكيداً لأهمية الدور الأسري في تعزيز السلامة الوقائية خلال أيام العيد.

من جانب آخر، أنهت بلديات ومدن المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر خطط تشغيلية وخدمية، شملت رفع جاهزية المقاصب، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتجهيز مصليات العيد، إلى جانب تزيين الشوارع والميادين، وتهيئة المرافق العامة لاستقبال الأهالي والزوار خلال عطلة العيد.

وأكدت بلدية الفجيرة جاهزية المقاصب التابعة لها لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير خدمات ذبح آمنة وصحية وفق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وفي دبا الحصن استعدت البلدية لاستقبال العيد عبر خطة تشغيلية شاملة، ركزت على تعزيز الصحة والسلامة العامة، وتهيئة الأجواء الاحتفالية في مختلف المرافق والمناطق الحيوية.

وأكملت البلدية تجهيزاتها الخاصة بالمقصب البلدي، عبر رفع طاقته الاستيعابية لاستقبال الأضاحي وفق المعايير الصحية والبيطرية.

كما انتهت البلدية من تجهيز مصلى العيد، وتوفير الخدمات الفنية والهندسية اللازمة لاستقبال المصلين.

وفي كلباء كثّف قسم الصحة العامة جهوده الرقابية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تنفيذ خطة متكاملة، شملت تكثيف أعمال الرقابة، والتفتيش على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وسلامة الأغذية المعروضة.