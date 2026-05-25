طقس «العيد» حار نهاراً ومعتدل ليلاً.. وتحذير من التعرض المباشر للشمس

نصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة نهاراً، خلال عيد الأضحى المبارك، من الإثنين 25 إلى الأحد 31 مايو الجاري، وذكر في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام العيد، أنه يسود طقس حار على المناطق الداخلية وتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 و48 درجة مئوية، بينما يكون حاراً نسبياً على السواحل والجزر في ساعات النهار، ليتحول إلى معتدل الحرارة بوجه عام خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ويكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية.

ونبه المركز إلى زيادة الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، على بعض المناطق الساحلية من الدولة، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف يومَي الإثنين والجمعة، في حين تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتثير الغبار، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.