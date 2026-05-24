عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.