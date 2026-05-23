رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية التي تسهم في ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.