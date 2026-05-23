"الإمارات للإفتاء" يحدد الشروط الشرعية والسن المعتبرة للأضاحي

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دليلاً توضيحياً بيّن فيه الأحكام والشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضاحي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث حدد المجلس ثلاثة شروط أساسية يجب أن يستوفيها الحيوان المخصص للأضحية، يأتي في مقدمتها أن تكون الأضحية من الأنعام وتشمل "الضأن، والماعز، والبقر، والإبل"، مع اشتراط سلامتها من العيوب الظاهرة مثل العرج، أو المرض ، أو العور، أو الهزال.



كما فصّل المجلس السن الشرعية المعتبرة لكل نوع، واشترط في الضأن أن يكون "الجذع" وهو ما بلغ سنة أو ستة أشهر عند بعض أهل العلم، وفي الماعز ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية بحوالي شهر فأكثر، بينما يشترط في البقر ما أتم ثلاث سنوات ودخل في الرابعة فأكثر، وفي الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة فأكثر.



ولفت إلى أن الأضحية شعيرة عظيمة وهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، ويظهر بها الفرح يوم العيد وتتحقق بها معاني التكامل والتماسك المجتمعي.

وتأتي هذه التوضيحات الشرعية لتوعية المضحين وتوجيههم نحو اختيار الأنعام المستوفية لكافة الشروط والأركان المقررة بما يحقق مقاصد العبادة ويحافظ على السلامة العامة.