عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في لوكسمبورغ

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى كزافييه بيتيل، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى لوكسمبورغ.

وشهد سموه وبيتيل التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين، بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ووقع الاتفاقية وزيرة دولة لانا زكي نسيبة، ووزيرة العدل في لوكسمبورغ إليزابيث مارج.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وبحث الوزيران تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب بيتيل عن تضامن دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع دولة الإمارات، وإدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف لوكسمبورغ الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

حضر اللقاء وزير دولة لانا زكي نسيبة، ووزير دولة سعيد مبارك الهاجري، وسفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي محمد إسماعيل السهلاوي.