دوق لوكسمبورغ يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل الدوق الأكبر غيوم، دوق لوكسمبورغ الكبرى، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى لوكسمبورغ.

ونقل سموه إلى الدوق غيوم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدوقية لوكسمبورغ الكبرى وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمل الدوق غيوم سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والتقدم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات التعاون الثنائي مع دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وتوسيع آفاق الشراكة في القطاعات الحيوية والتنموية، بما يعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعبي البلدين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب الدوق الأكبر عن تضامن دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع دولة الإمارات، وإدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف لوكسمبورغ الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.