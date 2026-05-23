«مديم».. وجهة الشباب لحياة زوجية مستقرة ومستدامة

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مراكز «مديم» لإعداد الأسرة، لتكون مساحة آمنة لتلقي الدعم والإرشاد، ووجهة مُثلى لكل ما يتعلق بخطوات التأهيل قبل الزواج وتكوين الأسرة، وتنشئة أبنائها والحفاظ على سعادة واستقرار جميع أفرادها، حيث تتمثل مهمة المراكز في بناء الروابط الزوجية وتعزيزها، وإعداد الشباب للزواج من خلال مدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لدعم رحلة تكوين الأسرة.

وتقدم مراكز «مديم» خدمات مبتكرة على أيدي فريق متخصص من المستشارين الأسريين والمتخصصين في العلاقات الزوجية والأخصائيين النفسيين والمدربين، حيث يتعاون المركز في نشر الوعي المعرفي عن الزواج وأهمية الأسرة واستقرارها بين القطاعات المختلفة، من خلال برامج عدة، لتأهيل المقبلين على الزواج.

وأكدت الدائرة أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يهدف إلى بناء علاقات زوجية مستقرة ومستدامة من خلال تناول موضوعات متنوعة، تشمل فهم الذات والشريك المثالي، وتعلم مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات، وتعزيز الثقة والتفاهم بين الزوجين. ويتضمن البرنامج ثماني جلسات رئيسة، تليها ست جلسات تدريبية، تركز على محاور عدة، منها: مراحل تكوين الأسرة وأهمية الأهداف والتوقعات المشتركة، واكتساب مهارات التعبير عن الود والتوافق الزوجي، ومفاهيم إدارة الصحة الزواجية، وتنمية الذكاء العاطفي ومهارات التواصل الإيجابي، والتخطيط الأسري والإدارة المالية ومهارات الادخار، إضافة إلى فهم السعادة الزوجية وخطوات تحقيقها لتعزيز الاحترام والسعادة بين الزوجين.