«مؤسسة الجليلة» تتلقى تبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم من «بنك دبي الإسلامي»

أعلنت «مؤسسة الجليلة» عن تلقيها تبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، مقدماً من أموال الزكاة، لدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، في خطوة تعكس تكامل الجهود المجتمعية للارتقاء بصحة الإنسان.

ويعكس التبرع التزام بنك دبي الإسلامي المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتوفير فرص حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات، كما يعزز جهود «مؤسسة الجليلة» التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء.

جاء ذلك خلال زيارة مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي، نواف الريسي، لمستشفى دبي؛ حيث كان في استقباله المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، والمدير التنفيذي لمستشفى دبي، الدكتور عمر المرزوقي.

وخلال الزيارة، تم وضع لوحة تحمل اسم البنك على «جدار العطاء» في مستشفى دبي، تقديراً لإسهاماته في دعم برامج «مؤسسة الجليلة» ومبادراتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، التي تسهم في تعزيز صحة ورفاهية المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

وقال نواف الريسي: «يواصل دبي الإسلامي ترسيخ دوره المجتمعي من خلال تبنّي ودعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين مختلف فئات المجتمع. ويحرص على توجيه أموال الزكاة نحو مبادرات مجتمعية هادفة لتحقيق أثر ملموس ومستدام، ومساندة الفئات المستحقة في الأوقات الأكثر أهمية».

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني: «يُشكّل العمل الخيري ركيزة أساسية في دعم قطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته، كما يعكس قيم التكافل المجتمعي الراسخة في دولة الإمارات، ويسهم في تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب. نشكر بنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي، ودعمه المتواصل لبرامجنا الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته».

وأكد الدكتور عمر المرزوقي أن «تبرع بنك دبي الإسلامي يسهم في تعزيز جاهزية المستشفى لتقديم خدمات صحية متقدمة ضمن بيئة علاجية ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الطبية، إلى جانب دعم جهود تطوير المرافق والأقسام الطبية وتمكينها من توفير خدمات علاجية تلبي احتياجات المجتمع».