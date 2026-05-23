حمدان بن محمد: سعيد برؤية فرحة أصدقاء دبي الصغار ميلان وكريستوفر من كينيا

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن سعادته بالفرحة التي ارتسمت على وجهَي الطفلين الكينيين ميلان وكريستوفر خلال زيارتهما دبي، بعدما حقق سموّه حلم الطفل الصغير ميلان بزيارة الإمارة عبر دعوة شخصية وجّهها إليه قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «سعيد برؤية فرحة أصدقاء دبي الصغار، ميلان وكريستوفر من كينيا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بزيارة دبي، واكتشاف وجهاتها ومعالمها المميزة، وأن تحملوا معكم أجمل الذكريات من هذه الرحلة».

وكان مستخدمو مواقع تواصل اجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو نشرته صانعة محتوى كينية تُدعى ماريا نيامباني، مطلع مايو الجاري، ظهر فيه طفلها ميلان متأثراً لرغبته الكبيرة في زيارة دبي، التي وصفها بعفوية بأنها «كوكب»، بينما حاولت والدته تهدئته، مؤكدةً أنها ستعمل وتدّخر لتحقيق حلمه، وحظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل.

وبعدها أعاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نشر المقطع عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، وعلّق واعداً الطفل: «سأكون سعيداً جداً أن أراك في دبي، وأتمنى ذلك قريباً جداً»، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة محلياً وعالمياً.

ثم استضافت دبي الطفلين ووالدتهما في رحلة استمرت أسبوعاً، زاروا خلالها أبرز المعالم الترفيهية والسياحية في الإمارة.