رئيس أوزبكستان يستقبل القرقاوي لبحث تطوير الشراكة في التحديث الحكومي

استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان، وآفاق تطويرها.

وأكد الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالتطور المتسارع في مسارات التعاون، وما تمثله الشراكة الإماراتية الأوزبكية من نموذج عالمي رائد في التعاون الحكومي الهادف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق هذه الشراكة، وتعزيز أثرها الإيجابي على المستويات كافة.

من جانبه، أكد محمد عبدالله القرقاوي أن العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان تعكس رؤية قيادتين تؤمنان بأن كفاءة الحكومات تقاس بقدرتها على صناعة مستقبل أفضل للإنسان، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثراً تنموياً مستداماً للمجتمعات.

وأشار إلى أن الشراكة بين البلدين تواصل تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات متقدمة، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير منظومات العمل الحكومي، وبناء نماذج أكثر استعداداً للمستقبل.