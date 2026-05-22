مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك

أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة العطلة.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات درب للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان والسعديات، ستكون مجانية بدون رسوم ابتداءً من يوم الاثنين 25 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، ويُستأنف احتساب الرسوم ابتداءً من يوم السبت 30 مايو 2026 وفق المواعيد المعتمدة.

وتستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم 4 دراهم إماراتية لكل عبور.

كما أعلنت كيو موبيليتي أن المواقف العامة، باستثناء المواقف الطابقية، في إمارة أبوظبي ستكون مجانية خلال الفترة نفسها، من يوم الاثنين 25 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم السبت 30 مايو 2026 وفق المواعيد والرسوم المعتمدة.

ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية لها.

أما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين، فأفادت الشركة بأن المراكز الخاصة بترخيص السائقين والمركبات في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك المركز الرئيسي لترخيص السائقين والمركبات في مدينة العين، ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 25 مايو وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026، وسيُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الاثنين 1 يونيو 2026 وفق ساعات العمل المعتادة.

وأكدت كيو موبيليتي استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب" ومنصة "تم".

ويأتي تحديد هذه المواعيد ضمن جهود كيو موبيليتي لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز انسيابية الحركة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.