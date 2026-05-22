حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2026، بتعيين أحمد محمد سالم الروم المهيري، مديراً تنفيذياً لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 17 فبراير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.