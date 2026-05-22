"باركن" تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات مواقف المركبات

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على التعرفة لمواقف المركبات اعتباراً من 1 يونيو 2026، بما يضمن الامتثال الكامل والشفافية عبر جميع خدماتها.

ما الذي سيتغير؟

اعتباراً من 1 يونيو 2026، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة التي تشغلها الشركة، بما يشمل مواقف المركبات الجانبية، ومواقف الساحات، والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات مواقف المركبات.

ودعماً لفترة انتقالية سلسة ومنظمة، تحث الشركة المتعاملين على اعتماد قنواتها الرسمية كمرجع للحصول على أحدث المعلومات، بما فيها تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وستتوفر هذه المعلومات عبر تطبيق باركن، والموقع الإلكتروني للشركة، ومركز تجربة المتعاملين التابعة لها، إلى جانب قنوات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار استراتيجية دبي اللانقدية لعام 2026، سيتم تدريجياً إيقاف قبول المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من 1 يونيو، مع استمرار إمكانية الدفع عبر بطاقة نول. وكجزء من هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية، تُشجّع الشركة المتعاملين على استخدام تطبيق باركن للهواتف الذكية، الذي يوفر تجربة دفع مريحة وسلسة، ويساعد على تجنب تكاليف إضافية مرتبطة بخدمات الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

وبصفتها أبرز الشركاء في مسيرة دبي نحو النمو وتعزيز طموحاتها للتنقل الحضري المستدام، تواصل باركن التزامها بالشفافية وتقديم حلول مواقف تُواكب أعلى المعايير، دعماً لسكان الإمارة وزوارها. كما تؤكد الشركة حرصها على توافق خدماتها مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، ومواكبتها لتطورات مشهد التنقل في المدينة.