"سالك" تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم التعرفة والتفعيل اعتباراً من 1 يونيو 2026

أعلنت شركة "سالك" عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك، بالإضافة إلى رسوم تفعيل بطاقات التعرفة، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2026، وفقاً للتشريعات الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الشركة أن الضريبة المضافة سيتم احتسابها على الرسوم المطبقة للخدمات المشار إليها، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، التزاماً بالقوانين واللوائح التنظيمية السارية في الدولة.

ودعت سالك جميع المستخدمين إلى الاطلاع على التحديثات المتعلقة بالتعرفة والرسوم عبر قنواتها الرسمية، حرصاً على ضمان تجربة سلسة وشفافة لجميع المتعاملين.