بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع «جهاز أبوظبي للاستثمار»

بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الأول لعام 2026، الذي ترأسه سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الجهاز.

وعبَّر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام جهاز أبوظبي للاستثمار وتمسّكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976، المتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي.

وأشاد سموّه، بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الجهاز، برؤية المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيَّب الله ثراهما، في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة.

وأعرب سموّه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، التي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية.

واختتم سموّه بالتأكيد على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيد من النمو والاستقرار والمرونة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الـ50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، تُمثِّل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحوّل الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار.

وأشار سموّه، بهذه المناسبة، إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقاً من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة، هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة، دعماً لاستدامة الازدهار الاقتصادي، وحفاظاً على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل.

ونوّه سموّه بجهود جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لمواصلة تعزيز حضوره وتأثيره في المشهد الاستثماري الدولي، عبر تطوير منصات مبتكرة للاستثمار، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول والاستثمارات، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى دعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

منصور بن زايد:

• جهاز أبوظبي للاستثمار حقق قيمة طويلة الأمد، أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية للإمارة.

خالد بن محمد:

• الذكرى الـ50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة.