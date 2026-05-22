«النيابة الاتحادية» تشارك في برنامج دولي لمكافحة غسل الأموال ضمن «بريكس»

شاركت النيابة العامة الاتحادية في برنامج بناء القدرات بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار مجموعة «بريكس»، الذي عُقد بمدينة ناغبور في جمهورية الهند، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء من الدول المشاركة.

وتناول البرنامج، الذي امتد خمسة أيام، موضوعات متخصصة، شملت النهج القائم على المخاطر، والتحقيقات المالية، والجرائم الضريبية كجرائم أصلية، وغسل الأموال القائم على التجارة، والمستفيد الحقيقي، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، ومثّل النيابة العامة الاتحادية في البرنامج، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، المستشار عبدالعزيز الشحي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص النيابة العامة الاتحادية على تعزيز القدرات التخصصية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المالية، ودعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027)، لاسيما في مجالات تطوير القدرات، وتعزيز التحقيقات المالية، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، ومواكبة المخاطر الناشئة.

وتؤكد هذه المشاركة التزام النيابة العامة الاتحادية بدعم جهود اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية، وترسيخ التعاون الدولي في هذا المجال.