35 دقيقة لذبح الأضحية في مقاصب دبي بأسعار ثابتة تبدأ من 15 درهماً

رصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية، أمس، الجاهزية العالية والترتيبات المكثفة لمقصب القصيص الرئيس والمقاصب التابعة لبلدية دبي، لاستقبال المضحين خلال عيد الأضحى، حيث تميزت الإجراءات بالسهولة والانسيابية بفضل تنظيم متكامل للمسارات والفرق الإشرافية، منذ لحظة دخول المتعامل إلى المقصب حتى استلام الذبيحة، لتستغرق عملية الذبح والتجهيز والفحص البيطري ما بين 35 و45 دقيقة فقط، مع ثبات أسعار خدمات الذبح والتجهيز من دون أي زيادة، لتبدأ من 15 درهماً حسب نوع الذبيحة وحجمها.

وتفصيلاً، قال مدير قسم المقاصب في بلدية دبي، عبدالله العباسي، إن البلدية أكملت استعداداتها بشكل كامل لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن جميع مقاصب دبي جاهزة لاستقبال المضحين وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة ممكنة، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 رأس في الساعة بمختلف المقاصب التابعة للبلدية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المقاصب العاملة في إمارة دبي تشمل خمسة مقاصب رئيسة، وهي «مقصب القصيص الرئيسي، والمقصب السريع بمنطقة القصيص، ومقصب القوز، ومقصب الليسيلي، إضافة إلى مقصب حتا»، مشيراً إلى أن هذه المقاصب تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الجمهور خلال موسم العيد.

وأضاف أن البلدية حرصت قبل الموسم على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المقاصب لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، لافتاً إلى أن عدد الأطباء البيطريين العاملين في المقاصب يتجاوز 40 طبيباً بيطرياً، فيما يزيد عدد القصابين على 200 قصاب، إلى جانب أكثر من 160 عاملاً، موزعين داخل المقاصب، وأكثر من 40 مشرفاً منتشرين في الصالات الداخلية والمساحات الخارجية لخدمة المتعاملين ومتابعة سير العمل والوقوف على أي ملاحظات أو احتياجات للجمهور.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة تشمل ذبح المواشي وتجهيز اللحوم وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية، موضحاً أن رحلة المتعامل تبدأ منذ وصوله إلى المقصب عبر مسارات انتظار وتنظيم واضحة سيتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبلدية دبي، خصوصاً في مقصب القصيص الرئيسي، حيث يسلم المتعامل الأضحية لتبدأ بعدها مراحل الفحص والذبح والتجهيز، وصولاً إلى تسليم اللحوم جاهزة بعد الفحص البيطري الكامل.

وأكد العباسي أن المدة الزمنية لإنجاز عملية الذبح والتجهيز وتسليم اللحوم تراوح بين 35 و45 دقيقة فقط، في إطار حرص البلدية على تسريع الإجراءات وتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعاملين خلال موسم العيد.

وأوضح أن أسعار الذبح المعتمدة لم تشهد أي تغيير، حيث تبلغ رسوم ذبح الخروف والماعز 15 درهماً، و30 درهماً للعجول، و40 درهماً للأبقار المتوسطة، و45 درهماً للأبقار الكبيرة، فيما تبلغ رسوم ذبح أبقار الروابي 55 درهماً، والجمال الصغيرة 60 درهماً، والجمال الكبيرة 65 درهماً.

وأضاف أن رسوم التقطيع تبدأ من 10 دراهم للخروف والماعز، و20 درهماً للعجول، و25 درهماً للأبقار المتوسطة، و30 درهماً للأبقار الكبيرة وأبقار الروابي، فيما تبلغ 35 درهماً للجمال الصغيرة والكبيرة.

ودعا الجمهور إلى تجنب الذبح العشوائي والاعتماد على المقاصب المعتمدة في بلدية دبي، مشدداً على أن الذبح داخل المقاصب يتم تحت إشراف وفحص بيطري متكامل يضمن سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض، بما يحافظ على صحة الأفراد والعائلات ويعزز معايير الصحة والسلامة الغذائية.

وأشار إلى أن البلدية تعاقدت مع ثلاثة تطبيقات ذكية متخصصة في خدمات الذبح وتوصيل الأضاحي، وهي «العنود للذبائح» و«تركي للذبائح» و«شباب الفريج»، موضحاً أن هذه التطبيقات تتيح للمتعامل شراء الأضحية وذبحها داخل المقاصب المعتمدة وتجهيزها وتوصيلها إلى المنزل جاهزة ومقطعة، بعد استكمال جميع إجراءات الفحص البيطري والحصول على شهادة صحية معتمدة من المقاصب.

وأكد أن هذه الخدمات الذكية تأتي ضمن جهود بلدية دبي لتسهيل تجربة المتعاملين وتقليل الازدحام، عبر توفير حلول رقمية تتيح إنجاز الخدمة بسهولة وسرعة، من دون الحاجة إلى الانتظار الطويل داخل المقاصب، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تشهدها أيام عيد الأضحى المبارك.