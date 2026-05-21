شرطة رأس الخيمة توجه نصائح لمتسلقي الجبال

وجهت شرطة رأس الخيمة مجموعة نصائح لمتسلقي الجبال خلال فصل الصيف.

ودعت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى تجنب تسلق الجبال وقت الظهيرة وأثناء ارتفاع درجات الحرارة، وشرب الماء باستمرار لتفادي الجفاف والإجهاد الحراري، والتوقف بشكل فوري عند الشعور بالتعب أو الدوخة، وارتداء ملابس مناسبة للحماية من حرارة الشمس، مؤكدة ضرورة عدم تسلق الشخص بمفرده بل بمرافقة أشخاص من ذوي الخبرة.