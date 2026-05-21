عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة البوندستاغ الألماني ونائب رئيسه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيسة البوندستاغ الألماني "البرلمان الاتحادي" لجمهورية ألمانيا الاتحادية يوليا كلوكنر، ونائب رئيس البوندستاغ أوميد نوريبور، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ أرمين لاشيت.

بحثت اللقاءات، التي عقدت خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وجرت مناقشة التأثيرات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية، واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأكد كل من يوليا كلوكنر، وأوميد نوريبور، وأرمين لاشيت، تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد تطوراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، ودعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

حضر اللقاءات وزيرة دولة لانا زكي نسيبة، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أحمد وهيب العطار.