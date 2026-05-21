بلدية دبي تكثف استعداداتها لعيد الأضحى من سلامة الغذاء إلى تأمين فعاليات الشواطئ والحدائق

أعلنت بلدية دبي استكمال استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة، وضمان سلامة الغذاء، ورفع جاهزية المرافق والخدمات في مختلف أنحاء الإمارة، بما يسهم في توفير أجواء آمنة وصحية تعزز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار خلال فترة العيد.

وتتضمن الخطط تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت والأنشطة التي تشهد إقبالاً متزايدًا خلال العيد، إلى جانب تعزيز جاهزية الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار، ضمن منظومة متكاملة تركز على سلامة المجتمع وراحة المتعاملين.

وفي مجال سلامة الغذاء، كثفت بلدية دبي زياراتها التفتيشية الميدانية على المؤسسات الغذائية ومواقع الفعاليات في الإمارة، وتشمل مراكز التسوق الرئيسية، والأكشاك المؤقتة، والمرافق الترفيهية، إضافةً إلى الرقابة على الأغذية الشعبية، مع التركيز على عمليات التحضير والحفظ الحراري ووسائل النقل، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للجمهور خلال العيد.

كما عززت البلدية حملاتها التفتيشية على الملاحم والمحامص ومحلات الشوكولاتة والأسواق المركزية، بما فيها سوق الخضار والفواكه وسوق الواجهة البحرية، إلى جانب تأمين قنوات تواصل مباشرة لاستقبال البلاغات والملاحظات المتعلقة بسلامة الغذاء عبر تطبيق دبي 24/7 ومركز الاتصال 800900.

وفي إطار الرقابة على الأغذية المستوردة، أكدت البلدية جاهزية فرق التفتيش بنسبة 100% على مدار الساعة في جميع منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية، مع تطبيق نظام تقييم مخاطر يحدد الشحنات ذات الأولوية للفحص والتفتيش.

وخلال الربع الأول من عام 2026، فتشت البلدية ما يقارب 81 ألف شحنة غذائية تضمنت أكثر من 424 ألف صنف غذائي، بإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليون طن من الأغذية المستوردة.

ومع ارتفاع الطلب على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، شددت البلدية رقابتها على شحنات اللحوم ومنتجاتها، حيث تخضع 100% منها للتفتيش والتحقق من شهادات الذبح الحلال وسلامة سلسلة التبريد. كما فتشت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8 آلاف شحنة لحوم ومنتجاتها، شملت أكثر من 30 ألف منتج، بكمية بلغت قرابة 66 ألف طن.

وتواصل البلدية جهودها التوعوية خلال فترة العيد عبر نشر الإرشادات الصحية والنصائح المتعلقة بالتعامل الآمن مع اللحوم والأغذية وطرق التحضير والتخزين السليم، إضافةً إلى التوعية باستخدام المركبات المخصصة لنقل الأضاحي واللحوم، والتي تخضع لاشتراطات ومعايير رقابية معتمدة لضمان سلامة المنتجات أثناء النقل.

وفي جانب الصحة والسلامة العامة، كثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية على المنشآت الفندقية وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي تقديم الشيشة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يشمل جودة المياه والهواء الداخلي ومستويات النظافة وسلامة المسابح والأدوات المستخدمة.

كما تنفذ البلدية حملة رقابية موسعة على عينات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية، عبر فحصها في المختبرات المعتمدة للتأكد من خلوها من المواد الضارة أو المكونات التي قد تسبب الحساسية أو التهيج الجلدي، إلى جانب متابعة الالتزام بالممارسات الصحية السليمة أثناء التحضير والتقديم.

وفي إطار تعزيز السلامة العامة والمهنية، ستواصل فرق التفتيش تنفيذ حملات تخصصية على مناطق الألعاب والفعاليات ومراكز التسوق والمنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية والمباني السكنية، مع التركيز على أنظمة السلامة وجودة الهواء وسلامة المصاعد والمسابح والمعدات الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب التأكد من جاهزية فرق التشغيل والاستجابة للطوارئ في المواقع التي تشهد كثافة زوار خلال فترة العيد.

كما عززت البلدية رقابتها على المنتجات الاستهلاكية الموسمية، بما يشمل ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والعطور والأجهزة الكهربائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وعدم احتوائها على أي مواد قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، إضافةً إلى متابعة التزام منافذ البيع بتنظيمات تداول التبغ ومشتقاته.

وفيما يتعلق بالمساكن العمالية، تنفذ البلدية جولات رقابية ومتابعة ميدانية على ثلاثة أسواق عمالية مجتمعية في المحيصنة الثانية، والقوز الرابعة، والقوز الصناعية الثالثة، تستقطب يوميًا ما بين 24 إلى 30 ألف عامل خلال العطلات الرسمية، إلى جانب الإشراف على فعاليات ترفيهية مخصصة للعمال يتوقع أن يصل عدد حضورها إلى نحو 20 ألف عامل، بما يسهم في توفير أجواء اجتماعية وترفيهية آمنة خلال العيد.

ويشارك في تنفيذ الحملات والبرامج الرقابية فرق متخصصة تضم؛ أكثر من 80 موظف من المفتشين والكوادر الفنية لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية، حيث تستهدف الحملات أكثر من 300 منشأة تشمل؛ الفنادق وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي الشيشة، إلى جانب المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق، ومناطق الألعاب، والفعاليات، والأسواق المحلية.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية دبي جاهزية سوق المواشي وكافة مرافقه لاستقبال موسم عيد الأضحى، من خلال توفير خدمات تنظيمية ورقابية متكاملة تضمن انسيابية العمليات وسلامة الأضاحي وراحة المتعاملين، إلى جانب تعزيز إجراءات النظافة والصحة العامة ورفع جاهزية الفرق المختصة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار خلال الموسم.

فعاليات وأنشطة ترفيهية في حدائق دبي

وعلى صعيد البرامج الترفيهية، دعت بلدية دبي السكان والزوار للاستمتاع بأجواء العيد في الحدائق العامة والشواطئ والمرافق الترفيهية التابعة لها، والتي تم تجهيزها لاستقبال العائلات والزوار ضمن بيئة آمنة ومتكاملة.

ومددت بلدية دبي مواعيد العمل في الحدائق والمرافق الترفيهية لتوفير المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء العيد خلال العطلة، حيث ستكون الأوقات كالتالي: الحديقة القرآنية من الساعة 8 صباحًا وحتى منتصف الليل، وبرواز دبي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 9:00 مساءً، وحديقة زعبيل، والممزر، والصفا، والخور، ومشرف الوطنية من الساعة 8:00 صباحًا وحتى منتصف الليل.

كما أعلنت بلدية دبي عن تخصيص الشواطئ العامة في الإمارة لتكون حصرًا للعائلات خلال عطلة العيد، وذلك انطلاقًا من حرصها على أن تستمتع العائلات بأجواء عيد مميزة وفريدة على شواطئ دبي وفق مستويات متقدمة من الرفاهية، حيث يمكن للزوار الاحتفال في كل من: شواطئ جميرا 1، وجميرا 2 وشاطئها الليلي، وجميرا 3، وأم سقيم 1 وشاطئها الليلي، وأم سقيم 2، وشاطئ خور الممزر، حيث توفر هذه الشواطئ الاسترخاء خلال النهار وتجارب مسائية مفعمة بالحيوية.

وتنظم حدائق دبي العامة فعالية "آيس كريم العيد" خلال أول وثاني أيام العيد، حيث سيتم توزيع المثلجات مجانًا للزوار من الساعة 4:00 وحتى 7:00 مساءً، في عدد من الحدائق تشمل حديقة بحيرة البرشاء، والحدائق المجتمعية، وحديقة مشرف، وزعبيل، والخور، والصفا.

كما يستضيف "برواز دبي" عروضًا موسيقية حية خلال أول وثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساءً، لتوفير تجربة احتفالية مميزة تجمع بين الموسيقى والأجواء العائلية والإطلالات البانورامية على المدينة. إلى جانب ذلك، سيستضيف سوق حتّا فرقة الحربية خلال ثاني أيام العيد من الساعة 4:00 وحتى 10:00 مساءً، لتقديم باقة من العروض التراثية.

وتواصل مدينة الطفل برامجها الترفيهية خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 8:00 مساءً، عبر مجموعة من العروض المسرحية والأنشطة التفاعلية وورش العمل الإبداعية، إلى جانب لقاءات مع الشخصيات الكرتونية وعروض ترفيهية مخصصة للأطفال والعائلات، في أجواء تجمع بين الترفيه والتعليم والاحتفال بروح العيد.