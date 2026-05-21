بلدية الشارقة تعفي المواقف من الرسوم وتصدر تصاريح العمل الليلي وتمدد ساعات الحدائق خلال عيد الأضحى

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن حزمة من القرارات والتنظيمات الخدمية الشاملة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تماشياً مع جهودها المستمرة لتوفير الراحة والرفاهية لجمهور الإمارة من السكان والزوار، وتنظيم انسيابية العمل في مختلف القطاعات الحيوية خلال أيام العطلة.

وتأتي حزمة التسهيلات في مقدمتها إعفاء مستخدمي المواقف العامة في إمارة الشارقة من الرسوم بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري، على أن يستثنى من هذا القرار "ساحات المواقف الذكية والمواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن للجمهور الاستدلال عليها عبر اللوحات الإرشادية الزرقاء المنتشرة في تلك المناطق.

وأعلنت البلدية عن بدء إصدار تصاريح مزاولة العمل بعد منتصف الليل للمنشآت التجارية خلال أيام عيد الأضحى الممتدة من تاريخ 27 وحتى 29 مايو، لدعم الحركة التجارية في المدينة، مشيرة إلى أن هذا التصريح لا يشمل شركات مقاولات البناء، داعية المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة لتقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية.

وفيما يخص المرافق الترفيهية، أعدت البلدية خطة لاستقبال الزوار في حدائق المدينة خلال الفترة نفسها من الـ 27 وحتى 29 مايو، حيث يفتح منتزه الشارقة الوطني وحديقة الرولة أبوابهما بشكل متواصل من الساعة الـ 7:30 صباحاً وحتى الـ 12 منتصف الليل، بينما تستقبل جميع الحدائق الأخرى الزوار على فترتين، تبدأ الأولى الصباحية من الساعة الـ 6:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وتبدأ الفترة الثانية المسائية من الـ 4:00 عصراً وتستمر حتى الـ 12 منتصف الليل.

وفي المقابل، أعلنت البلدية عن إغلاق جميع مراكز اللياقة الطبية التابعة لها بمناسبة العيد خلال الفترة من 25- 29 مايو على أن يستأنف العمل رسمياً وفق المواعيد والدوام الرسمي المعتاد بدءاً من يوم السبت الموافق 30 مايو2026.