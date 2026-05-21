تحويل حركة المرور على طريق الخان في الشارقة مؤقتاً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن تحويل حركة المرور على طريق الخان مؤقتاً، وذلك ضمن أعمال التطوير والتوسعة وإنشاء الجسور، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية في الإمارة، وسيبدأ تحويل الحركة المرورية اعتباراً من يوم غد الجمعة.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعتمدة، واستخدام الطرق البديلة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.