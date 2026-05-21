حمدان بن محمد: لن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم.

‏وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال، وتشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية وغيرها ..."

وتابع سموه قائلا: "دبي، برؤية محمد بن راشد، رسّخت على مدى عقود نموذجاً متفرداً في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، ونحن ملتزمون بنهجنا القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن قريبون من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرّس مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد".