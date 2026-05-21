«اغتنام العشر».. عنوان خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة

ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان «اغتنام العشر».

وأكدت الهيئة أن خطبة «اغتنام العشر» تسلط الضوء على فضل الأيام العشر من ذي الحجة، وما تحمله من نفحات إيمانية وفرص عظيمة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، من صلاة وذكر وصدقة وصيام، داعية أفراد المجتمع إلى استثمار هذه الأيام المباركة في تعزيز قيم الطاعة والتراحم والتكافل، لما لها من أثر في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الروابط المجتمعية.