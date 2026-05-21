محمد بن راشد يطّلع على الإطار العام للمنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بحضور منصور بن زايد

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic Ai»، على الإطار العام للمنظومة الجديدة لحكومة الإمارات، التي قدمها وزراء حكومة الإمارات، إلى جانب المشاريع والنماذج التطبيقية، التي تطورها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فيما تضمنت الخلوة ورشاً متخصصة وجلسات للقيادات الحكومية لتطوير الأفكار وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الخلوة، التي عقدت بقصر الوطن في أبوظبي، أكثر من 400 شخصية من الوزراء والقيادات الحكومية الاتحادية والمسؤولين الإعلاميين، لاستعراض الخطط التنفيذية الشاملة للمنظومة الوطنية لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن العمل الحكومي، في خطوة تُرسّخ مكانة دولة الإمارات بوصفها الأولى عالمياً في هذا المسار غير المسبوق.