رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 956 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتجسد هذه المبادرة الإنسانية نهج سموه في ترسيخ قِيَم التراحم والتكافل المجتمعي بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.